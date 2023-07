Efter knivoverfald: Ansat afgået ved døden

En person er fredag afgået ved døden efter et knivoverfald på Psykiatisk Center Glostrup

En person er død efter et voldsomt knivoverfald på Psykiatisk Center Glostrup.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede fredag middag talstærkt frem til stedet, hvor tre medarbejdere var blevet stukket med en kniv.

Som følge af knivlæsioner afgik et af ofrene ved døden fredag eftermiddag. De pårørende er underrettet, skriver politiet.

Et andet af ofrene er fortsat under behandling på hospitalet med alvorlige læsioner.

Det tredje offer har mere overfladiske skader og er blevet udskrevet.

- Vi står med en meget alvorlig forbrydelse, som vi indtil videre efterforsker som drab, udtaler vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, Charlotte Skovby.

Det er endnu for tidligt at sige noget om motiv og årsag, men efterforskningen pågår.

Den formodede gerningsmand er en 41-årig mand, der blev anholdt et stykke fra gerningsstedet klokken 12.45.

Den mistænkte ventes fremstillet i grundlovsforhør lørdag.

Københavns Vestegns Politi har ikke yderligere kommentarer, hvad angår ofrene eller den anholdte, lyder det i pressemeddelelsen.

Over for Ritzau bekræfter Region Hovedstaden dødsfaldet.

- Vi er dybt berørte af situationen, og lige nu er vores førsteprioritet at tage hånd om patienter og medarbejdere på stedet. Der vil blive lavet en grundig analyse af hændelsen for at klarlægge forløbet, skriver regionen til Ritzau.