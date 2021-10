Efter knivstik: Chauffør fængslet

Retten i Glostrup har fængslet en ukrainsk lastbilschauffør i 25 dage, efter at han i aftes - ifølge anklagemyndigheden - stak en anden chauffør i brystet med en kniv. Han nægter sig skyldig.

Det oplyser anklager Jens Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Han er sigtet for drabsforsøg og subsidiært grov vold, siger Jens Rasmussen, som ikke vil komme ind på de nærmere omstændigheder omkring episoden, da grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Han tilføjer dog, at det er uklart om, de to mænd kom op at slås. Den tidligere melding har ellers været, at knivstikkeriet foregik under et slagsmål på Litauen Allé i Høje Taastrup.

I alt seks mænd blev anholdt, men alle er altså løsladt igen - udover ukraineren.

Den sårede mand, som er fra Georgien, var i livsfare, efter han blev stukket, men det er han ikke længere. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalets Traumecenter.

