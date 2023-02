Efter knivstikkeri: Jagter flere gerningsmænd

Det 17-årige offer er uden for livsfare efter at være blevet stukket flere gange

En 17-årig dreng, der blev stukket ned på Sigurdsgade på ydre Nørrebro fredag aften, er uden for livsfare.

Han blev stukket flere gange og blev siden bragt til sygehuset.

- Der er lidt forskelligt at gå med. Men om det er to eller tre gerningsmænd, vi søger, det holder vi lige for os selv for nu, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet er til stede efter knivstikker på Nørrebro. Foto: Kenneth Meyer

Det lød fra politiet natten til søndag til Ritzau, at man på baggrund af både overvågning og vidner mistænkte to maskerede mænd.

Politiet har endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen, lyder det til Ekstra Bladet.

Men man har flere spor at gå ud fra.

Meldingen om knivstikkeriet løb ind klokken 18.07 lørdag aften.