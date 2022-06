Efter knivstikkeri: Visitationszone oprettes

Det sker som følge af et knivstikkeri i området natten til d. 1 juni.

Formålet med visitationszonen er at 'forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området'.

Det oplyser Fyns politi i en pressemeddelse.

- Det er helt afgørende for os, at vi sikrer trygheden for de tusindvis af fredelige borgere, der bor og arbejder i Vollsmose. At være bevæbnet med knive og lemlæste andre mennesker er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt, siger politidirektør Arne Gram.

- Derfor har jeg besluttet at oprette en visitationszone, der sammen med vores massive tilstedeværelse i området, skal sende et klart og tydeligt signal til det kriminelle miljø i området.

Han understreger også, at Fyns Politi er parat til at tage flere værktøjer i anvendelse, hvis de kriminelle handlinger fortsætter.

Her er visitationszonen

Den personkreds som mistænkes for at have deltaget i nattens hændelser har relation til de to grupperinger, 9hunna og NBV, der holder til i Vollsmose og Korsløkkeparken.

Politiet vil gerne have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser.

Det skal gerne ske både i umiddelbar nærhed af kendte, aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Her ses visitationszonen. Foto: Fyns Politi

Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet - foreløbig frem til tirsdag d. 21. juni 2022, klokken 14. Det er muligt at forlænge visitationszonen, hvis det skønnes nødvendigt.

Derfor gør de det

Otte personer blev natten til onsdag anholdt i forbindelse med et vildt drama i Vollsmose, hvor to personer blev stukket med kniv.

Det skrev Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted i krydset mellem Vollsmose Allé og Kertemindevejen. Her påkørte en bil - tilsyneladende med vilje - en mand, som derefter blev overfaldet og stukket med kniv.

Han er lettere tilskadekommen, oplyser politiet.

En anden person blev også stukket med kniv. Han blev alvorligt tilskadekommen og er indlagt på sygehuset.

Kan have relation til stenkast

Det vilde knivdrama kan have relation til en anden sag om et muligt stenkast Østre Ringvej mellem Niels Bohrs Allé og Nyborgvej, som Ekstra Bladet beskrev tidligere onsdag morgen.

Ifølge politiets oplysninger tyder alt nemlig på, at den bil, som kan være ramt af stenkast, efterfølgende var indblandet i knivstikkeriet.

Som følge af begge hændelser har politiet været massivt til stede i Vollsmose og ved Odense Universitetshospital hele natten til onsdag, og de afspærrede også vejen, hvor det mulige stenkast skulle være sket, i en time onsdag morgen.