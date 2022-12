Efter knivstikkerier: Politiet med særlig indsats

Hen over juledagene har der været en række knivstikkerier i København og på Frederiksberg.

I den forbindelse har Københavns Politi styrket tilstedeværelsen på gaden, iværksat omfattende efterforskninger og ser nu på, om der skal indføres flere tiltag som f.eks. visitationszoner.

Der oplyser politiet i en pressemedelse.

Siden juleaften har der været fem knivstikkerier i Københavns politikreds, men på nuværende tidspunkt tyder det dog på, at det drejer sig om flere forskellige episoder, hvor der ikke umiddelbart er en sammenhæng.

Københavns Politi mener desuden, at der er for tidligt at konkludere, hvorvidt knivstikkerierne har relation til bandegrupperinger.



- Vi har omfattende efterforskninger i gang, hvor vi blandt andet sikrer overvågning, kortlægger handlingsforløb, afhører vidner og de af de forurettede, som ønsker at tale med politiet, analyserer spor fra gerningsstederne etc. Det er et stort arbejde, som fortsætter, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi.

Opdateres...