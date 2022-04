Efter koncert-kaos: Rygter florerer på sociale medier

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Fredag aften var forårsglade danskere mødt op til Fredagsrock i Tivoli, hvor Icekiid og Jimilian var aftenens hovednavne. Men under koncerten opstod der kaos, og under Icekiids optræden måtte koncerten afbrydes i otte minutter.

Siden har der floreret rygter på sociale medier om, hvad der skulle være sket, og blandt andet har der været rygter om, at en mand skulle have haft en kniv.

Ifølge vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen rykkede politikredsen ud, da de modtog anmeldelser om et slagsmål på plænen, hvor 8-10 mennesker skulle være involveret.

Ikke noget at se

Men der var ikke noget at se, da politiet kom frem til koncertpladsen, hvor festen og musikken var sat på stand by.

- Da vi kommer derned, hører vi, at der er set en mand med en kniv. Der har floreret rygter om, at der skulle være sket et knivstikkeri, men det kan vi altså ikke bekræfte. Der er ingen forurettede, og vi har ikke modtaget anmeldelser om det, siger vagtchefen.

- Men det er rigtigt, at der kører en masse på sociale medier, og det er selvfølgelig noget, vi undersøger, lyder det.

Ramt i hovedet af flaske

Dyre Sønnicksen fortæller, at politiet mødte en mand, der var blevet ramt i hovedet af en flaske, men at det ikke skulle have haft noget at gøre med det større slagsmål, der var indløbet anmeldelser om.

Ekstra Bladet har lørdag talt med en af de mange koncertgæster, der var til stede fredag aften. Han kunne fortælle, at dele af publikum til tider fremstod aggressive, og at der var pres på foran scenen, hvilket gjorde, at mange blev skubbet.

Vagtchefen fortæller, at der lørdag har været patruljer til stede i og omkring Tivoli. De har talt med personer i området som del af en tryghedsskabende indsats.

Pressechef hos Tivoli Torben Plank bekræftede tidligere lørdag over for Ekstra Bladet, at der var opstået problemer under koncerten.

- Det er rigtigt, at koncerten midlertidigt blev stoppet under Icekiid, og når vi får en melding om, at der er utryghed mellem gæsterne, så går Tivolis sikkerhedsberedskab selvfølgelig i gang. Det betød, at koncerten blev afbrudt i cirka otte minutter, siger han til Ekstra Bladet.

Her afviste han også, at der var for mange gæster tilstede i forlystelsesparken fredag aften.

- Vi følger de retningslinjer og aftaler, vi har med politiet. Vi var slet ikke i nærheden af vores maxkapacitet. Vi lukker ikke flere end, end vi må, sikkerhed kommer altid først, siger Torben Plank.