Efter koran-drama: Skærpet grænsekontrol forlænges ikke

Det betyder, at grænsekontrollen til Sverige og Norge forsvinder, mens den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse fortsætter

Det er slut med den midlertidige grænsekontrol til Sverige og Norge.

Rigspolitiet ophæver således den midlertidige skærpede indsats ved de danske grænser, som blev iværksat den 3. august.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

- Politiet og PET holder fortsat et vågent øje med den aktuelle sikkerhedssituation, og hvis situationen tilsiger det, er vi klar til at iværksætte initiativer med henblik på at beskytte landets sikkerhed, fortæller chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg.

Ved grænsen mod Tyskland fortsætter den midlertidige grænsekontrol i dog på samme linje som før 3. august.

Den skærpede grænsekontrol blev besluttet i kølvandet på flere koranafbrændinger, som havde skabt massive protester i en række muslimske lande mod netop Danmark.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Annonce:

Terrororganisation opfordrer til angreb i Skandinavien. Lær mere om sagen her Koran-krise fortsætter: Vækker stor vrede

Angreb på Danmark

Danmark er af flere muslimske lande blevet opfordret til at handle øjeblikkeligt for at forhindre flere koranafbrændinger.

Den militante gruppe al-Qaeda har desuden udsendt en erklæring, hvor der opfordres til angreb mod både Danmark og Sverige.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har taget den trussel alvorligt.

- Vi har et trusselsbillede mod Danmark, der er alvorligt, og det er sågar også i den seneste tid blevet skærpet, sagde han tidligere på ugen.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark - og i Sverige. Koranafbrændingerne er blandt andet blevet foretaget af gruppen Danske Patrioter som en kritik af islam.

Senest har Iran søndag indkaldt både den danske og den svenske chargé d'affaires i Teheran på grund af koranafbrændinger.