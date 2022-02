Efter krænkelser ved skole: Politiet griber ind

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Elever på Lindevangskolen på Frederiksberg kan i den kommende tid forvente oftere at støde på en politibetjent, når de bevæger sig til og fra skole.

Nærpolitiet kommer nemlig til at øge sin tilstedeværelse i området omkring skolen. Det sker i kølvandet på to episoder, hvor børn, der går på skolen, skulle være blevet krænket af en eller to mænd.

Det fremgår af en fælles-besked sendt ud til forældre til eleverne på Lindevangskolen, som Ekstra Bladet har læst.

Skoleleder Gregers Lau Hansen bekræfter ligeledes hændelserne, omend han ikke ønsker at uddybe eller stille op til interview.

Politiet efterforsker

Heller ikke Københavns Politi går i detaljer med, nøjagtig hvad krænkelserne består i.

’De to episoder er blevet anmeldt til Københavns Politi, som efterforsker dem. Der er umiddelbart ikke sammenhæng mellem signalementerne af gerningsmændene, men vi udelukker endnu ikke noget i efterforskningen,' oplyser de i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Derudover har nærpolitiet øget fokus på området omkring skolen i timerne omkring mødetid, og når eleverne tager hjem,' fortsætter de.