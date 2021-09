Lørdag morgen har kraftig regnvejr ført til flere færdselsuheld i Østjylland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Her lyder det, at det særligt er på Herningsmotorvejen, hvor der har været fire færdselsuheld. Her der ligeledes risiko for aquaplaning.

Ifølge politiet har der ikke været nogen personskade ved de mange uheld.

Samtidig oplyser DMI, at der ved Engesvang i Midtjylland er blevet registreret et skybrud.

Her faldt der 17,4 mm regn på blot 30 minutter.