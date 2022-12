Efter kup-drama: Tyskland vil skærpe våbenlov

Tyskland planlægger nu at skærpe deres våbenlov, efter man pågreb 25 personer i færd med at lægge kup-planer. Det udtaler den tyske indenrigsminister

Tyskland vil skærpe deres våbenlov.

Det siger den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser i et interview offentliggjort søndag.

Det skriver Reuters.

Det sker i kølvandet på den store politiaktion, der fandt sted onsdag 7. december, hvor man anholdte 25 personer fra den højreekstreme bevægelse 'Reichsbürger', som var i færd med at planlægge et kup på Forbundsdagen.

Nancy Faeser har været tysk indenrigsminister siden 2021. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Ikke harmløse mennesker

Nancy Faeser advarede i interviewet med den tyske avis 'Bild am sonntag' om, at Reichsbürger-bevægelsen repræsenterede en stigende trussel mod Tyskland.

Angiveligt skulle gruppens medlemstal være steget med 2000 til 23000 i løbet af det seneste år.

- Dette er ikke harmløse skøre mennesker, men mistænkte terrorister, som nu sidder og afventer deres retsag, sagde Nancy Faeser.

Ekstra Bladet er taget til slottet, hvor det menes, at planlægningen af et kup anført af prins Heinrich XIII Reuss af Thüringen fandt sted

Faeser havde desuden sagt at, 'alle myndigheder er nødt til at lægge et maksimalt pres på at få fjernet deres våben', og derfor var det vigtigt 'hurtigt at få skærpet våbenloven'.

Anklageren i sagen har udtalt, at der blandt de mistænkte er folk med viden om våbenbrug. Gruppen havde nemlig forsøgt at værge tidligere medlemmer af hæren, og havde oplagret våben.

Relativt stor gruppe

Reichsbürger-bevægelsen er en relativt stor bevægelse, som er knyttet til flere nynazistiske grupperinger.

Tysklands efterretningstjeneste anslår, at bevægelsen har omkring 21.000 tilhængere, hvor flere skulle være trænet i våbenbrug.

De mistænkte skal have lagt planer om et kup siden november 2021. Forberedelserne til det planlagte kup har blandt andet omfattet anskaffelser af udstyr, rekrutteringer af nye medlemmer og skydeøvelse.

Udover de 25 anholdte, som blev anholdt onsdag, er yderligere 54 mistænkte i efterforskningen. Formanden for det føderale kriminalpoliti, Holger Münch, forventer at flere af de mistænkte vil blive varetægtsfængslet fremadrettet.

