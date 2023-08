Efter lægedrab og strakspåbud: Nu skærper de sikkerheden

Retspsykiatrisk Ambulatorien i Brøndby fik allerede dagen efter lægedrabet et strakspåbud om at øge sikkerheden for de ansatte på centret. Nu melder Region Hovedstadens Psykiatri ud om nye tiltag

Personalets sikkerhed på Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby er slet ikke god nok. Og det skal der ændres på straks.

Sådan lød Arbejdstilsynets konklusion efter i alt to tilsynsbesøg på matriklen efter den tragiske hændelse fredag eftermiddag 21. juli, hvor en 41-årig patient dræbte sin 66-årige behandler Mariann Stenberg med kniv og i samme åndedrag kvæstede to andre ansatte.

Det er tidligere blevet beskrevet af blandt andet Fagbladet FOA, i forbindelse med at Region Hovedstadens Psykiatri fik et påbud om straks at sikre, at 'arbejdet med højrisikopatienter planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold i arbejdet er effektivt forebygget' på stedet.

'Vi vurderer, at den fare, de ansatte udsættes for, er så alvorlig, at den skal imødegås straks,' lyder det i tilsynsrapporten, som Ekstra Bladet har indsigt i.

Derfor løfter Region Hovedstadens Psykiatri nu sløret for den handlingsplan, der skal skærpe sikkerheden for deres medarbejdere.

Gik amok, mens læge købte frokost

Arbejdstilsynets rapport afslører en række hidtil ukendte detaljer om det drabelige forløb. Her fremgår det blandt andet, at den 41-årige mand var vurderet til at være i højrisiko og indlæggelseskrævende. Alligevel blev han bedt om at møde op til konsultation kort inden drabet.

Det står også beskrevet, at ansatte, der var til stede under konsultationen, oplevede manden som 'diskussionslysten' i forhold til sin behandling og medicinering. Han virkede dog ikke vred, fremgår det, men krammede sin behandler farvel, inden han forlod stedet efter samtalen.

To timer senere gik Mariann Stenberg ud i caféen, der ligger i foyeren uden for ambulatoriet, for at købe frokost. Nu var den 41-årige vendt tilbage. Mens hun stod med ryggen til, gik han til angreb og stak flere gange med en kniv, han havde gemt i bukselinningen.

Den drabssigtede blev en halvanden måned inden drabet anholdt ved Stationscentret i Albertslund, i forbindelse med at han umotiveret havde overfaldet en 16-årig pige. Privatfoto

To medarbejdere forsøgte at gå imellem for at afværge, men blev selv ramt. Den ene blev alvorligt kvæstet med knivstik i maven, en anden blev ramt i armen.

Fri adgang

På de to visitter, Arbejdstilsynet har aflagt på det retsspykiatriske ambulatorium, blev der talt med en lang række medarbejdere om, hvad der skete den tragiske fredag og generelt om sikkerheden på stedet.

På den baggrund har Arbejdstilsynet blandt andet bemærket, at der på gerningstidspunkt var fri adgang fra parkeringspladsen ind til foyeren. Det fremgår også, at patienterne i heller ikke bliver visiteret ved indgangen. Men det er ikke uden grund.

Til Fagbladet FOA understreger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Lone Bjørklund, at der skal findes en balance, der både stiller medarbejdere og patienter bedre.

Dagen efter lægedrabet var der lagt blomster til ære for den afdøde Mariann Stenberg og de to kolleger, der blev slemt såret ved overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

- Vi skal have en psykiatri, der er sikker for vores medarbejdere, og en psykiatri, der er åben og tilgængelig, så de patienter, der har brug for vores hjælp, også får det, siger Lone Bjørklund til FOA og tilføjer, at deres arbejde nu er at nå frem til en løsning, der kan imødekomme begge hensyn.

Kræver mere økonomi

Men de nye tiltag er blot begyndelsen på en mere gennemgribende indsats for hele hovedstadens psykiatri, som favner meget forskellige patienter på de alt 35 ambulatorier.



- Psykiatrien er spredt ud over lokationer, hvor vi modtager meget forskellige patienter. Vores bygninger er også meget forskellige. Nogle steder skal der måske kun låses en dør, andre steder bør indgangspartiet bygges om, eller det kan være, at der skal laves større tiltag, som kræver noget mere økonomi, siger vicedirektøren til fagbladet.

Derfor er der også igangsat et arbejde, hvor alle medarbejdere og ledere i hele Region Hovedstadens Psykiatri kommer med input til, hvordan man bedst øger sikkerheden på den enkelte matrikel.

Region Hovedstadens tilbagemelding på strakspåbuddet er sendt til Arbejdstilsynet, og regionen venter nu på den endelige godkendelse fra myndigheden, inden tiltagene implementeres over hele linjen.

- Hun skulle dø

Manden blev anholdt ikke langt fra gerningsstedet kort efter drabet. Foto: Kenneth Meyer

Efter drabet blev den 41-årige patient blev anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg. Han erkendte ved grundlovsforhøret, at han ønskede, hans behandler skulle dø.

Det gjorde han, fordi han mente, hun var 'provokerende og ødelagde' hans behandling. Han fortalte blandt andet, at han havde sagt til hende, hun skulle gå på pension - hvilket hun til hans skuffelse ikke gjorde.

- Jeg har oplevet meget lort. Jeg kan ikke mere. Det har ødelagt mit liv. Det er ikke mig, der har valgt det. Der er ikke styr på mig i Danmark, gentog han igen og igen med hævet stemme under retsmødet.

Angreb 16-årig måned inden drab

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at manden var tilknyttet det psykiatriske ambulatorium i forbindelse med en behandlingsdom, han fik for røveri i 2014.

En dom, der trådte i kraft på ny bare en måned inden drabet, idet manden 10. juni blev sigtet for vold, trusler, hærværk og ulovlig besiddelse af kniv ved Stationstorvet i Albertslund.

Her angreb han umotiveret en 16-årig pige, som Ekstra Bladet har talt med efterfølgende. Manden blev anholdt, men tilsyneladende løsladt igen, hvorefter han blev efterlyst til genindlæggelse i kraft af overfaldet.

Det har tidligere været fremme, at ambulatoriet netop havde fortalt ham, at han skulle genindlægges til konsultationen, få timer inden han målrettet gik ind i caféen i Psykiatrisk Center Glostrup og knivdræbte sin 66-årige behandler.