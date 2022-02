Efter løsladelse: Nu reagerer politiet

Østjyllands Politi reagerer nu på afgørelsen fra Østre Landsret, hvor det blev besluttet, at FE-chef Lars Findsen skal løslades.

I en kort kommentar til Ekstra Bladet, skriver politikredsen:

'Det fremgår af Østre Landsrets pressemeddelelse, at der er begrundet mistanke om, at den pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 109. Sigtelserne i sagen opretholdes, og efterforskningen fortsætter.'

Det er Østjyllands Politi, der efterforsker sagen mod FE-chefen.

Lars Findsen har siddet varetægtsfængslet i 70 dage i sagen, hvor han nægter sig skyldig.

Han er sigtet efter en paragraf i straffeloven, der meget sjældent bliver taget i brug. Strafferammen er 12 års fængsel.

Tidligere souschef i FE: Vild sag

Ifølge tidligere souschef i FE Jacob Kaarsbo efterlader løsladelsen af FE-chefen flere spørgsmål end svar.

- Det er jo bare en vild sag, og spørgsmålstegnene, man har oppe i hovedet, bliver ikke mindre. De bliver større og større hver gang, der kommer noget frem i den her sag, siger Jacob Kaarsbo, der har en fortid som souschef i Forsvarets Efterretningstjenestes afdeling for kontraterror og selv har haft Lars Findsen som chef.

Han havde svært ved at se, at varetægtsfængslingen skulle opretholdes.

- Det her antyder jo også, at det sandsynligvis er det samme sagskompleks, som Claus Hjort Frederiksen er blevet sigtet i, og for mig var det svært at se proportionerne mellem en så lang varetægtsfængsling og så den mulige kriminalitet, der er blevet begået.

- Men for at sige det lige ud, så aner du jo ikke, hvorfor han er sigtet? Og de siger jo også, at der er en begrundet mistanke for, at han er skyldig?

- Nej, vi ved det reelt ikke, og vi kan godt have vores anelser, og min stærke formodning – og det må man jo så selv om, man finder velbegrundet eller ej – det er, at det har med samme sagskompleks som Claus Hjort Frederiksen at gøre, siger han.

Hjort er også sigtet

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er også blevet sigtet efter samme paragraf som Lars Findsen.

Det er den tidligere forsvarsminister, efter han i flere medier har talt åbent om et tophemmeligt kabelsamarbejde med amerikanerne.

- Du kender ham jo fra, da du arbejdede i FE, hvordan tror du, at han har det nu?

- Sådan nogle måneders varetægtsfængsling her er jo opslidende. Han er jo så familiemand, så det har jo selvfølgelig været hårdt for ham, lyder Jacob Kaarsbos vurdering.