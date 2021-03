Efter masse-anholdelse: Menneskemylder i retten

KØBENHAVNS BYRET (EKSTRA BLADET): Køen til Dommervagten i København mindede mest af alt om køen til en bager med tilbud på fastelavnsboller. Anledningen var dog et grundlovsforhør af 19 christianitter, der i følge politiet har stået bag organiseret hashhandel.

Politiet mistænker dem for, at de under dække af en informationsskranke, der skulle oplyse om Covid-19-restriktioner og opholdsforbud på Christiania, har stået bag omtrent 8500 hashhandler.

Et virvar af pårørende, advokater og journalister var mødt op i dommervagten, da en af de sigtede blev ført igennem menneskemylderet. Med hænderne fastlåst i et par håndjern hilste han venligt og upåvirket på bekendte i køen. De andre sigtede ankom tidligere til dommervagten i en stor transportvogn.

Ingen rockermedlemmer anholdt

I alt er 25 christianitter anholdt i sagen. Det drejer sig om to kvinder og 23 mænd i alderen 25-60.

- De mennesker, vi har overvåget, er nogle vi kender fra den organiserede hashhandel, siger politiinspektør, Tommy Laursen til Ekstra Bladet. Han understreger, at ingen af de anholdte vurderes til at være centrale rocker-bandefigurer.





De 19 christianitter er mistænkt for hashhandel på fristaden. Foto: Emil Helms/Ritzau

Politiet har fundet kilovis af narko

I forbindelse med anholdelserne er 28 adresser blevet ransaget her til morgen. Tommy Laursen understreger, at de endnu ikke har gjort fundene op, men der er både fundet 'nogle kilo' narkotika, en større mængde kontanter og værdifulde genstande, der højst sandsynligt er købt for narkopenge. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christianias talsperson, men det har ikke været muligt.

Opholdsforbuddet i Pusher Street, blev som følge af de fortsatte Covid 19-restriktioner, i dag forlænget til den 17. marts. Det oplyser Københavns Politi, som fortsat vurderer, at et opholdsforbud er nødvendigt for at forhindre smittespredning med Covid-19 i et område på Christiania.

Grundlovsforhørene mod de 19 sigtede, der kræves varetægtsfængslet, ventes at fortsætte hele dagen.