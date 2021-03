Efter muligt brandattentat: Mand anholdt

Manden er mistænkt for at have forbindelse til et muligt brandattentat på et testcenter

En mand er sent tirsdag aften blevet anholdt i forbindelse med et muligt brandattentat på et corona-testcenter i Ballerup.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har anholdt en mand, og mere kan jeg ikke sige lige nu. Vi kommer til at efterforske det her det meste af aftenen og natten, lyder det fra vagtchefen.

Vurderer politiets jurister, at manden skal fremstilles i et grundlovsforhør, vil en dommer skulle tage stilling til, om han skal varetægtsfængsles.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvad manden er sigtet for, hvor gammel han er, eller hvad der præcist skete natten til tirsdag.

Fra politiet lød det tidligere tirsdag, at der angiveligt var blevet kastet molotovcocktails mod centret, der er beliggende på Energivej. Der opstod dog ingen brand i testcentret.

Da personalet mødte op på arbejde tirsdag morgen, opdagede de glasskår og sod på jorden. Derfor blev politiet kaldt ud, og i første omgang blev det oplyst, at man var ude til et såkaldt mistænkeligt forhold.

Politiaktion ved testcenter: 'Situationen tages meget alvorligt'