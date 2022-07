Efter mystiske hændelser: Steffen frygter stenkaster

To gange på en uge er Steffen Dams forrude blevet ramt af en sten, og han har mistanke om, at det er en bevidst handling. Et Facebook-opslag har forstærket den mistanke

Har du oplevet lignende hændelser? Så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms 1224.



I over 20 år har Steffen Dam kørt den samme strækning.

Han har aldrig fået et stenslag - indtil for nylig, hvor han pludselig får to på én uge.

Oven i købet det samme sted.

Det har nu fået ham til at få mistanke om, at der er en stenkaster på spil.

'Der må være noget'

Det første stenslag i forruden kom mandag 4. juli. Steffen Dam kørte på motorvejen nær Hørsholm, da en lille sten pludselig hamrede op mod Steffen Dams bilrude. Blot en uge efter skete præcis det samme igen.

- Første gang tænkte jeg 'nej shit, et stenslag'. Men når man så kommer mandagen efter og får et stenslag inden for nøjagtig samme område, samme størrelse, samme lyd, så tænker jeg, der må være et eller andet, fortæller den 52-årige entreprenør.



Steffen Dam kører altid den samme vej på arbejde, hvor han et kort stykke er motorvejen. Det er på den strækning, flere fortæller, de har oplevet sten på forruden. Privatfoto.

Forstærkede mistanken

Steffen Dam anmeldte derfor begge episoder til politiet efter det andet stenslag.

Efterfølgende skrev Steffen Dam et opslag i en Facebook-gruppe for borgere i Hørsholm. Responsen her forstærkede hans mistanke om en stenkaster.

11 henvendelser

På blot få dage har Steffen Dam fået 11 henvendelser fra personer, der har fået en sten på forruden det samme sted på motorvejen inden for de sidste 14 dage.

'Jeg har også fået stenslag i dette område for en uge siden', lyder det fra én, mens en anden skriver 'jeg fik et i onsdags præcis i dette område', og en tredje skriver, at 'skaden var større, end sådan en lille sten plejer at give.'

- Jeg synes, det er mange, der får stenslag på samme sted, det må jeg indrømme, siger Steffen Dam.



Her ses de to steder, hvor Steffen Dams bil er blevet ramt. Privatfoto

Frygter konsekvenserne

Han frygter for de potentielle konsekvenser, hvis det fortsætter.

- Lige pludselig får de måske fat i en større sten, og så ryger den måske igennem ruden. Hvis ruden splintrer, kan man jo miste udsynet og køre galt.

Nordsjællands Politi bekræfter, at de har fået anmeldelserne om de to episoder. De har dog ikke fået andre anmeldelser om lignende hændelser på strækningen i juli måned.

