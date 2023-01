Efter offentliggørelse af brutal video: Opløser skandale-enhed

Offentliggørelsen af videoen på den 29-årige amerikanske mand Tyre Nichols har for alvor skabt røre i delstaten Tennessee.

Der er demonstranter på gaden, politikere og højtstående politifolk er gået ind i sagen for at komme til bunds i episodens omstændigheder.

Det har politidirektør ved Memphis Politi Cerelyn Davis taget direkte konsekvens af, da hun i samråd med Tyre Nichols' efterladte, fremtrædende medlemmer af lokalsamfundet og udenforstående politifolk har valgt at lukke den kontroversielle Scorpion-enhed.

'Det er i alles bedste interesse, at vi lukker Scorpion-enheden permanent. De tilbageværende medlemmer af politienheden har lige så givet udtryk for, at en lukning af enheden ville være det bedste at gøre,' udtaler politidirektøren til AP ifølge The Guardian.

Opløsningen af enheden skabte stor begejstring blandt demonstranter, der lørdag marcherede igennem Memphis' gader.

De mordsigtede og fyrede politibetjente fra venstre: Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith and Tadarrius Bean. Foto: Politiet i Memphis/Ritzau Scanpix

Scorpion-enheden bestod af tre hold bestående af 30 politibetjente, hvis hovedformål var at lokalisere voldsparate kriminelle, der hærgede i områder med høj kriminalitetsrate.

Efter videoen af anholdelsen af den nu afdøde 29-årige så dagens lys lørdag aften, har politiet i Memphis valgt at igangsætte en efterforskning af Scorpion-enhedens tilbageværende politibetjente for at se, om der findes andre brodne kar i enheden.

Videoen, der er filmet af kropsbårne kameraer fra en af de involverede politibetjente, viser Tyre Nichols, der bliver flået ud af sin bil og overmandet af betjentene. Nichols forsøger at flygte gentagne gange, men ved hjælp af strømpistol, knippelslag og spark får betjentene overmandet Nichols.

Den 29-årige døde tre dage senere af de skader, han pådrog under anholdelsen.