Et oliespild har onsdag formiddag medført, at en del af Motorring 3 er spærret på ubestemt tid.

Det meddeler P4 Trafik på Twitter.

Nærmere bestemt er afspærringen at finde i sydgående retning ved rampen til Holbækmotorvejen mod København, skriver mediet.

Vejdirektoratet oplyser, at vejhjælp er rykket ud til stedet for at afhjælpe problemet.

