Efter overfald på 15-årig: Partier kræver redegørelse fra ministeren

Både SF, DF og Nye Borgerlige ønsker en redegørelse fra justitsminister Nick Hækkerup (S), efter en 15-årig pige natten til mandag blev slået og sparket i hovedet i Espergærde.

En 22-årig mand blev samme nat anholdt og sigtet i sagen, og han er ifølge en pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi sigtet efter straffelovens paragraf 245, som er legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ofte betegnet som grov vold.

Strafferammen i den type voldssager er op til seks års fængsel, men den 22-årige mand blev løsladt efter endt afhøring uden at blive fremstillet i grundlovsforhør, hvilket har været til stor frustration for den unge piges familie.

'Burde absolut være varetægtsfængslet'

Det har fået retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup til at kræve svar fra justitsministeren.

'Han har slået og sparket den 15-årige pige i hovedet og skabt frygt og utryghed. Det er en oplevelse, som måske kommer til at følge hende resten af hendes liv, og derfor burde han modtage en straf i stedet for at blive løsladt,' skriver Peter Skaarup i en mail til Ekstra Bladet.

Peter Skaarup (DF) har bedt om en redegørelse for, hvorfor den sigtede i sagen ikke blev varetægtsfængslet. Foto: Jens Dresling

Han understreger, at 'han absolut mener, at overfaldsmanden skulle have været varetægtsfængslet.'

Derfor har Peter Skaarup nu bedt justitsministeren redegøre for, hvorfor den formodede gerningsmand til overfaldet på den 15-årige pige blev løsladt af politiet kort tid efter tilbageholdelsen.

Ikke hensigtsmæssigt

Også retsordfører for Socialistisk Folkeparti Karina Lorentzen Dehnhardt ønsker en redegørelse fra justitsministeren.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) ønsker også en redegørelse fra justitsministeren. Foto: Ditte Valente

- Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at den her pige (offeret, red.) risikerer at møde gerningsmanden efterfølgende, siger Karina Lorentzen Dehnhardt til Ekstra Bladet.

- Jeg vil bede justitsministeren give en redegørelse for sagen, for at blive klogere på om der er nogle steder, vi kunne have gjort mere for at beskytte offeret efterfølgende, siger hun.

Hun peger på, at en årsag til at den sigtede ikke blev fremstillet i grundlovsforhør kan være, at han ville risikere at sidde varetægtsfængslet i længere tid, end han ville blive idømt, når sagen kommer for retten.

Betingelserne for varetægtsfængsling Under et grundlovsforhør vurderer dommeren, om der er begrundet mistanke om, at den sigtede har gjort noget strafbart, som har en straframme på minimum 18 måneders fængsel. Udover det skal dommeren vurdere, om der er en risiko for: At den sigtede flygter fra at blive retsforfulgt.



At den sigtede vil begå nye lovovertrædelser.



At den sigtede vil forhindre opklaringen ved at slette spor eller påvirke vidner eller medgerningsmænd. Kilde: Danmarks Domstole

Vil have en løsning

Nye Borgerlige er enige i, at der skal en redegørelse til fra justitsministeren. Det fortæller Mette Thiesen. Men ifølge politikeren er en redegørelse ikke nok.

- At han bare bliver løsladt dur jo ikke, så der skal helt sikkert ses på, om vi skal have strammet reglerne, eller om der skal tilføres flere ressourcer, så vi undgår en lignende situation, siger hun til Ekstra Bladet.

- Nu risikerer hun at løbe ind i ham i supermarkedet. Det hører jo ingen steder hjemme. Vi vil ikke bare have en redegørelse, vi vil have en løsning, fastslår hun.

På Twitter har der i løbet af ugen været stort fokus på kvinders ubehagelige oplevelser, når de har sagt fra over for upassende opførsel og krænkelser. Her er sagen om den 15-årige pige blevet nævnt flere gange.