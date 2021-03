Efter påstået sjusk i voldtægtssag: Efterforskningsleder frifundet

- Jeg har jo ikke så meget til overs for politiet længere, siger pensioneret politiassistent, Freddy Ladefoged. Han blev onsdag frifundet for grov pligtforsømmelse under en sag han efterforskede tilbage i 2019. Selvom Ladefoged er lettet over frifindelsen, så er han ærgerlig over, at sagen skulle igennem en en retsinstans, og at der skulle sås tvivl om hans kvaliteter som efterforsker.

Fældede ukrainsk voldtægtsforbryder

Sagen Freddy efterforskede, drejede sig om en ukrainsk mand, der i 2018 blev idømt 8 års fængsel for voldtægt af tre kvinder, på baggrund af Freddys efterforskning. Men under efterforskningen begik Freddy en fejl. Han videresendte et dokument med vidneforklaringer, uden at tage højde for, at vidnerne havde afgivet forklaring bag lukkede døre.

Ukrainsk mand dømt: Slog og voldtog tre kvinder

- Jeg er ked af, at sagen kan være med til at sætte spørgsmålstegn ved politiets kompetencer og troværdighed, for borgerne må ikke være i tvivl om, at vi overholder reglerne og behandler deres sager korrekt«, sagde politidirektør i Østjyllands Politi, Helle Kyndesen, til Ritzau dengang.

På baggrund af fejlene valgte Statsadvokaten at rejse tiltale mod Freddy. Imens var den dengang 70-årige Freddy på vej på pension efter 45-års tjeneste i politiet.

Ubehagelig nul-fejls kultur

Freddy Ladefoged mener, at politireformen i 2007 har ført til en nul-fejls kultur i politet.

- At der er blevet brugt den mængde ressourcer på en retssag mod mig, med en påstand om en bøde på 3000 kroner, det er simpelthen spild

Ifølge Ladefoged, så kunne sagen sagtens have været klaret med en irettesættelse, i stedet for den tiltale, der blev rejst. En tiltale han blev frifundet for af en enig domsmandsret. Statsadvokaten har valgt ikke at anke dommen.