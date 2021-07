Efter rockerdrab: 25-årig melder sig selv

En 25-årig mand, der siden oktober har været efterlyst for drab på den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi, fremstilles ved middagstid i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Han har meldt sig selv, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet genudsender samtidig en efterlysning af en af de øvrige tiltalte. 25-årige Abdallah Ahmad Taha er varetægsfængslet in absentia og har i flere måneder været efterlyst internationalt.

Han og tre andre er tiltalt for både manddrab, drabsforsøg, grov vold og trusler i forbindelse med et opgør i bandemiljøet, der kulminerede på en parkeringsplads på Lenesvej i Brabrand i juli 2020.

Abdallah Ahmad Taha er blandt andet tiltalt for drab og internationalt efterlyst. Politifoto

Udover Abdallah Ahmad Taha og den 25-årige, som nu skal for en dommer, er to andre mænd på 22 og 26 år tiltalt i sagen, der kostede Satudarah-lærlingen med tilnavnet 'Frisør-Mudi' livet.

Han døde natten til 23. juli sidste år i et blodbad på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Da politiet nåede frem til gerningsstedet var to personer var blevet ramt af knivstik. En 23-årig mand havde fået adskillige knivstik flere steder på kroppen, og en 28-årig mand var blevet stukket flere gange i benene. De blev begge behandlet for deres skader. Derudover var en 25-årig mand blevet udsat for flere slag og spark på kroppen.

Politiet afspærrede området i Brabrand 23. juli 2020 efter knivdrabet

De fire tiltalte risikerer dobbeltstraf, fordi anklagemyndigheden mener, at overfaldet skete som led i en voldelig konflikt mellem Brabrandgruppen og rockerklubben Satudarah.

Deres skader fremgår af anklageskriftet mod de fire mænd, der er tiltalt i forening med flere pt. ukendte gerningsmænd for drab, drabsforsøg og to voldelige overfald, og der tegner sig et billede af, at mændene har været mål for en kaskade af knivstik i mørket på parkeringspladsen i Brabrand.

En 23-årig mand blev ifølge anklageskriftet 'i den hensigt at dræbe' stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og fod, ligesom han fik flere snitsår i ansigtet, mens en 28-årig mand blev stukket adskillige gange med kniv i højre og venstre lår og i højre håndflade.

En 25-årig mand fik flere spark og slag på kroppen.

Kattelem i anklageskrift

Anklageskriftet indeholder dog også en kattelem, hvis retten ikke mener, at de tiltalte kan dømmes for overlagt drab på Mohammad Al-Zerjawi, der var kendt som 'Frisør-Mudi'. De er subsidiært tiltalt for vold med døden til følge.