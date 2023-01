Efter rockertæsk: Hashbod angrebet

Kan være hævn for overfald på pusher tidligere i dag

Det har været en hektisk dag i Pusher Street.

Tidligere i dag - midt på eftermiddagen - blev en såkaldt klipper overfaldet og tævet i en af boderne i den verdensberømte hashgade. Klipperen er manden, der i en hashbod, modtager kundernes penge og derefter udleverer hash til kunderne.

Gruppen af overfaldsmænd talte seks-syv personer.

Hashboden, som klipperen arbejder i, styres ifølge Ekstra Bladets oplysninger af folk med tilknytning til Satudarah, og gerningmændene til overfaldet var i følge oplysningerne folk med tilknytning til Hells Angels.

Der forlyder, at der ikke var tale om et opgør klubberne imellem. I stedet var det et personligt opgør, hvor man målrettet gik efter den pågældende pusher.

Alligevel gik der ikke lang tid efter overfaldet, før endnu en gruppe vrede mænd troppede op i Pusher Street. Denne gruppe opsøgte målrettet en hashbod, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger kontrolleres af en HA-rocker.

Her nåede pusheren tilsyneladende at stikke af med hash og andre cannabis-produkter. I stedet lod angriberne deres vrede gå ud over selve boden, der blev smadret.

Derefter forlod gruppen så Pusher Street igen.

Hos Københavns Politi har vagtchef, Henrik Brix, følgende kommentar:

- Der florerer rygter, som vi nu forsøger at verificere. Men vi holder selvfølgelig et vågent øje med situationen derude, siger vagtchefen.