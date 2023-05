Efter Satudarah-lukning: Her ses ny gruppering for første gang

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Satudarah lukker i Danmark - Nu viser flere medlemmer sig i Comanches MC-veste

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Satudarah lukker i Danmark - Nu viser flere medlemmer sig i Comanches MC-veste

Tre dage efter at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Danmarks største rockerklub, Satudarah, lukker i Danmark, viser flere af de tidligere medlemmer sig nu i ny gruppering ved navn Comanches MC.

I fuld sol og 20 grader lufter flere af de nye medlemmer lørdag eftermiddag deres nye veste ved industriområdet Strømmen i Randers - heriblandt de tidligere danske konger i Satudarah, eks-bokseren Patrick Nielsen og rapperen A'typisk.

Ifølge Ekstra Bladets fotograf på stedet er der langt over 100, der deltager i, hvad der ligner et optog.

Ligeledes kan man på Patrick Nielsens Instagram-profil se en story med teksten 'Theres no negotiation. Its a takeover - CMC' med omkring 30 motorcykler, der suser forbi - flere iklædt sorte og gule veste.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses den nye grupperings logo. Logoet adskiller sig fra det tidligere Comanches-logo ved at have skæg, gule farver og bloddråben ved øjet, som typisk er blevet brugt i Satudarah-sammenhænge. Foto: Ernst van Norde

Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi Anders Uhrskov bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet er til stede ved Randers.

Annonce:

- Vi monitorerer vores rocker- og bandemiljø, og det er det her en del af. Vi følger den udvikling, der er, og vi vil gerne vide, hvem der deltager, og hvilken form for persongrupper det er.

Ifølge politiets oplysninger er de hundredvis af personer samlet i forbindelse med en forestående fest.

- Vi bliver her, så længe der er behov for det, og der er ikke noget, som borgerne i Randers skal være bekymret for, siger han.

Internationale uenigheder

Det var torsdag, at Satudarah meddelte, at de lukker i Danmark. Fredag fortalte en officiel talsmand fra det nu tidligere Satudarah og nuværende Comanches, Daniel Poulsen, til Ekstra Bladet, at lukningen og overgangen til den nye klub skyldes internationale uenigheder.

Annonce:

'Det er med stor sorg i vores hjerter, at vi må meddele, at SMC Danmark (Satudarah MC Danmark, red.) er fortid. Vi har igennem alle disse år lagt alle vores kræfter, sved og tårer i SMC, men efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle ta', har vi følt os nødsaget til at træffe det sværeste valg nogensinde og har nu forladt Satudarah MC efter ti lange år,' skriver talsmanden i en udtalelse til Ekstra Bladet.

'Dermed var tiden inde til at gøre noget nyt og skabe de bedste rammer for den motorcykelklub,, vi alle ønsker at være en del af. Derfor har vi startet COMANCHES MC', lyder det videre.

Ikke alle er ønsket

I samme forbindelse fortalte Daniel Poulsen, at det ikke er alle nu tidligere Satudarah-medlemmer, der får lov at blive en del af det nye Comanches MC.

'Nogle gange går tingene i livet bare ikke, som man ønsker dem. Ikke alle fra det tidligere SMC Danmark har valgt at gå med, mens andre ikke har været ønsket, dog var tilslutningen til CMC så stor, at SMC nu er lukket ned i Danmark.'

Hvorfor nogle nu tidligere Satudarah-medlemmer tilsyneladende ikke har været velkomne i den nye klub, står hen i det uvisse for offentligheden.