Efter skudanmeldelse: Mand på cykel efterlyses

En anden mand er anholdt, efter at der fredag morgen blev anmeldt et skyderi i Brøndby

Københavns Vestegns Politi efterlyser nu en mand efter et muligt skyderi i Brøndby fredag morgen.

- Vidner har set en person løbe og sætte sig op på en cykel. Personen, som var i mørkt tøj, er set cykle væk mod Brøndbyøstervej, siger fungerende vicepolitiinspektør Andreas Mollerup til Ekstra Bladet.

Han understreger, at politiet ikke har lagt sig fast på, om de mener, at han spiller en rolle i morgenens begivenhed, som ikke er bekræftet som et skyderi.

Politiaktion lige nu: Undersøger skudepisode

Med andre ord ved man fortsat ikke, om der er blevet affyret skud, da man endnu ikke har fundet sikre beviser på det.

- Vi ved ikke, om han er gerningsmand, men vi vil gerne i kontakt med den pågældende eller vidner, der kender til ham.

Iført dna-dragt

Under morgenens store politiaktion på Nykær i Brøndbyøster anholdt politiet en mand i nærheden af stedet, hvorfra anmeldelsen om skyderiet kom.

- Vi arbejder på at klarlægge hans rolle, siger Andreas Mollerup.

Ifølge Ekstra Bladets rolle blev han iført en dna-dragt, men vicepolitiinspektøren vil ikke afsløre, hvorvidt manden er sigtet i forbindelse med efterforskningen.

Det gælder også hans alder og andre detaljer om manden.

Motivet eller årsagen til det påståede skyderi er politiet heller ikke klar til at melde noget ud om.

Anmeldelsen kom fra det, som Andreas Mollerup betegner som en god borger.

Den indløb klokken 7.38.

Københavns Vestegns Politi har øget patruljeringen i Brøndbyøster i løbet af fredag. Undersøgelserne på Nykær fortsætter, og området er stadig delvist afspærret



Borgere og vidner er velkomne til at henvende sig til lokalpolitiet i området eller ringe til Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer