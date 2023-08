Efter skuddrab: En af to anholdte løsladt

To mænd blev igår anholdt efter en 30-årig mand blev skuddræbt og flere blev ramt på Christiana. Den ene blev løsladt i nat

Den ene af de to personer, der i går blev anholdt i forbindelse med skyderiet i Pusher Street, blev i nat løsladt, mens politiet fortsat afhører den anden.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X søndag morgen.

Efter flere timers afhøring og efterforskning i løbet af natten blev det klarlagt, at den ene mand ikke var indblandet i skyderiet. Politiet oplyser videre, at de fra klokken 11:00 vil være til stede ved Den Grå Hal på Christiania som en tryghedsskabende indsats.

Efter drab: Det skete der i nat

Betjente fra Københavns Politi er rykket til Christiania i København, hvor flere er ramt af skud.

En dræbt, flere ramt af skud

Københavns Politi fortsætter søndag morgen efterforskningen af skyderiet på Christiania lørdag aften, der kostede en 30-årig mand livet, mens fire andre blev såret af skud.

Politiet kunne i går oplyse, at gerningsmændene skulle være taget til Stjerneskibet, der blandt andet fungerer som café og restaurant, ved Pusher Street, og omkring klokken 19.25 have affyret flere skud.

Begge mænd var maskerede fra top til tå og stak af på elektriske cykler af mærket Mate mod Langebro, fortalte Poul Kjeldsen, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi under et doorstep ved bagindgangen til politigården i Otto Mønsteds Gade i København.

Udover de to mænd, der i går blev anholdt, oplyste politiet også, at de leder efter to andre gerningsmænd.

Med i HA

Ifølge Ekstra Bladet oplysninger skulle den dræbte være medlem af Hells Angels.

Han skulle tidligere have været medlem af gruppen NNV (Nørrebro-Nordvest), og flere af hans bekendte i rockerklubben Comanches MC's – der ligeledes har en fortid i NNV, måtte forlade en storstilet fest ved deres rockerborg i Brøndby for at tage til Rigshospitalet i København, hvor den skudramte lå indlagt.

Ekstra Bladet erfarer også, at en kvinde skulle være blevet ramt af skud. Der skulle være tale om et skud i armen.