Efter skuddrab: To anholdt

Politiet har anholdt to personer efter skuddrama på Nørrebro i eftermiddag, offeret er kendt i bandesammenhæng

To mænd er blevet anholdt efter skuddrabet i eftermiddag på Nørrebro i København.

Det oplyser Københavns Politi.

- Vi har anholdt to mænd. De kan muligvis sættes i forbindelse med drabet, siger politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard til Ekstra Bladet.

De to mænd blev anholdt ude på gaden og fik dna-dragter på. Gaden blev også undersøgt af blandt andet politihunde.

Men om de to mænd kan knyttes yderligere til sagen og skal fremstilles for en dommer fredag eller løslades igen, er tidligt at sige.

- Det vil de kommende timer og den nærmere efterforskning klarlægge, siger Skovsgaard.

Drabet fandt sted ved 1630 tiden i området ved Nørrebrogade og Sorgenfrigade, men detaljerne om skyderiet er ikke offentliggjort endnu.

Politiet har dog sagt, at en mand blev skudt i ryggen og afgik ved døden.

Folk i området har fortalt til Ekstra Bladet, at de hørte flere skud, men der er forskellige oplysninger om, hvor mange, man hørte.

Kendt i bandesammenhæng

Den dræbte mand er kendt af politiet i bandesammenhang, lyder det fra Københavns Politi.

Så sent som i går ophævede Københavns Politi en visitationszone, der blev oprettet for 14 dage siden. Oprettelsen skete af frygt for en bande-konflikt, som i følge politiet allerede havde ført til flere skudepisoder.

Ekstra Bladet har beskrevet, at der var tale om grupperingerne Satudarah og NNV (gruppe fra Nordvest og Nørrebro red). Dog meldte en talsmand fra Satudarah ud, at de skam ikke mente, at der var nogen konflikt.

Efter 14 dage uden skyderi og uroligheder, blev visitationszonen i København af politiet ophævet i går 1. december klokken 18.

- Tilhører den dræbte en af de grupperinger, der har været nævnt i forbindelse med konflikt, hvor I oprettede visitationszoner?

- Vi har ingen kommentarer til grupperinger andet, end at den afdøde er kendt af politiet i bandesammenhæng, siger politiinspektøren.

- Men mistænker I, at drabet er sket som led i en konflikt?

- Vi efterforsker bredt, svarer Rasmus Bernt Skovsgaard.

Umiddelbart er ikke andre end den dræbte ramt af skud.

Ekstra Bladet følger sagen.