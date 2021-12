Efter skuddrab: To mænd kræves fængslet

To mænd fremstilles i grundlovsforhør efter skuddrab på Nørrebro

Fredag formiddag bliver to mænd, der torsdag blev anholdt i forbindelse med skuddrabet på Nørrebro, fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i Københavns Byret.

Det bekræfter Jens Skovbjerg, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Dræbt på åben gade

Drabet skete på åben gade lidt før 17.00 omkring Nørrebrogade, der længe var afspærret, mens politiets teknikere arbejdede på stedet.

Ifølge politiet blev offeret, der er kendt i bandesammenhænge, ramt i ryggen af skud, inden han afgik ved døden.

Anholdt i nærheden

Omkring en time efter drabet, blev de to anholdte mænd stoppet i en mørkegrå bil på Fredensborggade i nærheden af gerningsstedet.

Øjenvidner fortæller, at betjente trak mændene ud af bilen, og iførte dem dna-dragter, inden de blev ført bort.

Politiet vil begære om lukkede døre under grundlovsforhøret senere i dag. Det er ukendt præcist, hvad de to anholdte sigtes for i forbindelse med sagen, og hvordan de forholder sig.

På stedet, hvor skyderiet skete i går eftermiddag var der her til morgen lagt buketter med blomster.

Ekstra Bladet følger sagen.