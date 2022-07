Efter skyderi: Arbejder på højtryk

På ugedagen for skyderiet i Field's, der kostede tre personer livet og sårede syv, bliver der arbejdet heftigt i kulissen, så storcentret kan åbne igen.

Således meldte varehuset Bilka i Field's søndag formiddag ud på deres Facebook, at de var klar til at åbne mandag.

Men opslaget på Facebook blev fjernet, efter Ekstra Bladet spurgte ind til Field's officielle udmelding om åbning af storcentret.

Blomster ved Field's. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Fra Field's forlyder det nu til Ekstra Bladet i en skriftlig melding:

'Vi arbejder på højtryk for at genåbne Field’s. Vi afventer dog den sidste godkendelse, før vi kan melde noget ud med sikkerhed'.

Efter skyderiet meddelte storcentret, at man ville holde lukket i mindst en uge.

Flere gerningssteder

Politiet brugte flere dage i den forløbne uge på at efterforske og indsamle alle relevante spor i storcentret, som var helt afspærret.

Der blev skudt forskellige steder fra, og der har dermed været tale om flere gerningssteder i storcentret.

Under et pressemøde fortalte politiinspektør Dannie Rise, Københavns Politi, at politiet uagtet anholdelsen af en 22-årig mand skulle have klarlagt et præcist hændelsesforløb.

Det involverede afhøring af mange vidner. Og optagelser fra overvågningskameraer i centret ville sandsynligvis kunne give et klart billede af det chokerende forløb.

Onsdag var politiets undersøgelser på stedet slut, og de frigav Field's.

En 22-årig mand blev mandag efter et grundlovsforhør fængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling, så straks der var plads, bestemte dommeren.

Han er sigtet for tre drab på en 46-årig, herboede russisk mand og to danske teenagere, en dreng og en pige på 17 år. Desuden er han sigtet for drabsforsøg på syv personer, der blev skudsåret.

Tirsdag var der en mindehøjtidelighed ved Field's, hvor mange berørte borgere fra Ørestaden mødte op.

