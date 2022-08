Efter skyderi i Field's: Region opretter taskforce

Region Hovedstaden skal på baggrund af skudepisoden i storcentret Field's i begyndelsen af juli undersøge, om man kunne have gjort noget anderledes i psykiatrien for at forhindre det.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse torsdag.

- Hændelsen i Field's i juli er både alvorlig og ufatteligt tragisk. Derfor kan vi ikke bare lade den passere, uden at vi grundigt får undersøgt, om vi indenfor psykiatrien kunne have gjort noget anderledes, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

- Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se, hvilke erfaringer vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for, at noget lignende sker igen.

Tre personer døde og flere blev alvorligt såret, efter at en gerningsmænd skød omkring sig i Field's for en måned siden. Efterfølgende har psykiatriens arbejde været i fokus.

Den formodede 22-årige gerningsmand blev dagen efter varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling sigtet for drabene og drabsforsøg.

Det viste sig, at han i forvejen var kendt i psykiatrien i hovedstaden, og at han havde haft kontakt hertil før skyderiet.

Derfor vil man nu til bunds i, om arbejdet i den del af psykiatrien kan forbedres, så man i fremtiden kan forhindre, at lignende hændelser skulle ske.

Man forventer at have resultaterne af undersøgelsen klar i september i år. I rapporten vil der være fokus på generelle arbejdsgange i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det er den lægefaglige i Region Nordjylland, Tina Gram Hansen, der skal stå i spidsen for arbejdet.