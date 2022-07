Efter skyderi: Politiet ransager adresse i København

Kampklædt politiet har været til stede på en adresse i København søndag aften, efter skyderiet i Fields tidligere på dagen.

Flere øjenvidner beretter, hvordan der lød et højt brag, og at der kom flere betjente til adressen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet er til stede på adressen og kan konstatere, at politiet stadig er til stede, men at de ikke længere kan ses udenfor.

Ved opgangen ligger der knust glas.

På et pressemøde fortæller Københavns Politi mandag aften, at flere er blevet dræbt og såret ved skyderiet i Fields, og at en 22-årig etnisk dansker er blevet anholdt.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Politiet ønsker imidlertid ikke at fortælle nærmere omkring aktuelle aktioner. Dog lyder det, at der er en såkaldt manhunt i gang.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en beboer, som fortæller, hvordan folk forsøgte at komme ned med elevatoren, men at den ikke virkede. Kort tid efter kom politiet stormende op ad trappen og beordrede beboerne tilbage i deres lejligheder.

21-årige Oscar og 22-årige Jonas sad og så tv, da de hørte braget. Efterfølgende kiggede de ud af vinduet og kunne se glassplinter komme flyvende fra en etage længere oppe. Da de gik ud på altanen, fik de øjenkontakt med en kampklædt betjent i grønt, som viftede dem tilbage i deres lejlighed.