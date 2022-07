Efter skyderi: Rørende beskeder til ofre

Flere borgere var mødt op foran Fields for at vise deres medfølelse til ofre og pårørende for skyderiet, som fandt sted søndag

Stemningen foran Fields hovedindgang er tung og trist.

Bunken af blomster og beskeder til ofre og pårørende bliver større og større, og folk går skiftevis op for at vise deres dybeste medfølelse.

Stedet, som for blot 3 dage siden var centrum for kaos, blå blink og død, er nu pludselig så stille.

En rørende hilsen fra Ukrainske borgere. Foto: Linda Johansen.

Mand i blodpøl

Folk går dæmpet og nærmest hvisker. De fleste blikke har våde øjne.

Ekstra Bladet møder en kvinde, som er ved at lægge blomster.

Hun fortæller, at hendes børnebørn på 11 og 17 år var i biografen i Fields, da skyderiet fandt sted.

- Vi vidste, at de var i biografen, og kørte herhen så hurtigt vi kunne, da vi hørte om skyderiet.

Kvinden til børnebørnene synes, at gerningsmanden er en stakkel. Hun håber, at hændelsen vil skabe mere fokus på psykiatrien i Danmark. Foto: Linda Johansen.

Kvinden priser sig lykkelig for, at børnebørnene kom ud som nogle af de første, men begge børn havde set gerningsmanden i deres flugt.

Det mindste barnebarn forklarede også efterfølgende, at han havde set en mand ligge i en blodpøl.

Børnene blev med det samme kørt til krisehjælp.

I Fields hver dag

En anden kvinde står ved siden af sin lille datter og græder.

Hun er meget berørt over situationen, og fortæller, at hun bor i Ørestaden og næsten kommer i Fields hver dag.

På dagen, hvor skyderiet skete, var hun sammen med sin datter på vej ned i centret, men de blev helt tilfældigt forsinket.

Foto: Linda Johansen.

Da de endelig skulle ud af døren, så hun på nettet, at der var skyderi.

- Jeg er lykkelig for, at vi aldrig kom afsted. Jeg ved, hvordan det er at miste, da jeg kommer fra Syrien og har mistet familie og venner i krig. Jeg føler med ofrene og deres pårørende.

Det kunne have været os

Ekstra Bladet taler også med Julie og Kirstine, som ikke var til stede på dagen, men som kommer for at lægge blomster og vise deres medfølelse.

De er begge lige gået ud af gymnasiet og synes, at det er helt urealistisk, at sådan noget kan ske i Danmark.

Julie på 18 år. Foto: Linda Johansen.

- Det kunne sagtens have været os. Det er jo helt tilfældigt, og det sætter tingene i perspektiv.

De føler begge, at det vil blive svært at komme i Field's igen, men fortæller samtidigt, at de tror, sådan en hændelse kan ske alle steder.

Kirstine på 19. Foto: Linda Johansen.

Læs også: Uhyggelige detaljer: 18 blodige minutter