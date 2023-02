Efter skyderi: Visitationszone på Nørrebro

Københavns Politi opretter nu en visitationszone i området omkring Jægersborggade på Nørrebro i København fra 8. februar til 22. februar kl. 18.

Det skriver politiet ud i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Politiet oplyser, at mandagens skyderi på Jægersborggade hvor en 21-årig mand blev ramt, mens en 38-årig undslap kuglerne kan være en gengældelsesaktion efter, at området har været hærget af knivstikkerier.

Ingen er indtil videre anholdt for at stå bag skyderiet, der skete på åben gade omkring kl. 20. Flere mulige gerningsmænd blev set løbe fra stedet.

Den 21-årige overlevede skyderiet, hvor han ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev ramt i halsen.

Annonce:

- Vi er i fuld gang med en bred efterforskning af skyderiet, og vi arbejder naturligvis også på at klarlægge, om der er tale om en gengældelsesaktion for et eller flere af de tidligere knivstikkerier. Det er dog for tidligt at konkludere noget på nuværende tidspunkt, udtaler politiinspektør Tomas Marko Juhl i pressemedelelsen.

Politiet vurderer, at der er en vis sammenhæng mellem knivstikkerierne, der har fundet sted i området her i vinter forud for skyderiet, og det er to grupper fra det kriminelle miljø i området, som står bag.

- Vores formodning er, at flere af knivstikkerierne i slutningen af december og frem til begyndelsen af februar er opgør mellem unge med tilknytning til to kriminelle grupper, uddyber politiinspektør Tomas Marko Juhl.



Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en strid mellem yngre mænd fra henholdsvis Blågårdsplads på Nørrebro og fra København NV.

Annonce:

Politiinspektøren henvender sig i pressemeddelelsen også direkte til de unge implicerede mænd:



- Vi vil gerne rette en appel til de her personer og deres omgangskreds: Situationen bliver kun værre, jo længere striden fortsætter. Der er tale om meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som kan sende selv helt unge i fængsel i mange år – og vi arbejder målrettet på at få de skyldige stillet til ansvar, slutter han.





Opdateres...