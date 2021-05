Efter spa-skyderi: Går efter dødsstraf

I alt er der blevet opstillet 19 tiltalepunkter mod Robert Aaron Long, der menes at stå bag tre masseskyderier

Anklager i sagen mod Robert Aaron Long, der menes at stå bag et brutalt skyderi i Atlanta, hvor otte personer blev dræbt, går efter at få den 21-årig mand idømt dødsstraf.

Det skriver CNN.

Long bliver tiltalt for flere tilfælde af drab samt hate crimes, da hans angreb var rettet mod spa- og massageklinikker i Atlanta, hvor der arbejdede kvinder med asiatisk herkomst.

Syv af de dræbte var kvinder, seks af dem havde asiatisk herkomst.

Masseskyderiene fandt sted på tre forskellige spa- og massageklinikker i marts.

Køber ikke hans forklaring

Robert Aaron Long har selv forklaret, at der er ikke ligger et racistisk motiv bag hans gerninger, men i stedet er der tale om en 'seksuel afhængighed, der skulle elimineres', som CNN beskriver det.

Det er ikke noget, som anklagemyndigheden i sagen køber.

I alt er der blevet opstillet 19 tiltalepunkter mod ham.

En ny hate crime-lov, der blev indført i 2020 i staten Georgia, gør det muligt at skærpe en straf, hvis det bevises, at der er tale om en hate crime rettet mod personer på grund af race, hudfarve, religion, nationalitet, køn, seksuel orientering samt psykisk og fysisk handicap.