Efter stribe af brande: Kraftig ild i bil

Aftenen efter at en række brande hærgede Københavns nordvestkvarter har brandvæsnet rykket ud til to nye brande

Tirsdag aften var et område i Københavns nordvestkvarter hærget af en stribe brande i biler og bygninger mellem klokken 22 og 23.

På grund af de mange brande inden for kort tid i et relativt lille område, arbejder politiet med en teori om, at brandene måske er påsat.

Og onsdag har brandvæsnet igen måttet rykke ud for at slukke brand i samme område.

Brand flere steder i aftes: Frygter pyroman

Det oplyser Københavns Politi.

- 22.35 fik vi anmeldelse om en bilbrand på Hjortholms Allé, hvor der var ild i en Fiat. Og så fik vi omkring 22.10 en anmeldelse om en brand i en container på Nattergalevej, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

Den brændende bil på Hjortholms Allé. Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at politiet som følge af brandene er massivt til stede i området. Politiet var til stede i forvejen, men den tilstedeværelse blev intensiveret af brandene.

- Jeg har selvfølgelig ikke nogen mulighed for at sige, om der er sammenhæng med det, der skete i går. Det kan lige så vel være nogen, der er blevet inspireret, eller to separate forhold eller andre ting, men vi er naturligvis opmærksomme på det, siger vagtchefen.

Omkring 23.30 har der tilsyneladende også været en begyndende brand i en bil på Arresøgade i København N, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet. Her har brandvæsnet dog fået kontrol over branden inden den har udviklet sig.