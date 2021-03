Efter stribe af tyveri fra biler: Tre unge anholdt

En 19-årig mand og to 16-årige drenge er lørdag morgen blevet anholdt og sigtet for en stribe tyverier fra biler i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet har de siden nytår modtaget i alt 42 anmeldelser om tyveri eller forsøg på tyveri fra biler. Og i hovedparten af tilfældene har der ikke været tegn på indbrud i bilerne, hvorfor de altså formentlig har været ulåste i forbindelse med tyverierne.

- Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at borgerne husker at låse deres biler, også selvom de blot er væk fra køretøjerne et kort øjeblik. Der er ingen tvivl om, at kriminelle godt ved, at mange ikke låser deres bil. Vi har set eksempler på, at de tjekker dørhåndtaget på alle køretøjer på en strækning. For de ved, at det er et spørgsmål om tid, før de uhindret får adgang til værdierne i kabinen, lyder det fra vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har den 19-årige og den ene 16-årige erkendt flere forhold, mens den anden 16-årige ikke har ønsket at udtale sig.

Alle tre er blevet løsladt, men de er fortsat sigtet og politiet fortsætter efterforskningen. Esbjerg Kommune er desuden blevet inddraget i sagen, da de to 16-årige er mindreårige.