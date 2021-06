Efter tilståelse: Retsmøde i august

Thomas Gotthard ventes at gå til bekendelse for en dommer, når han 3. august møder op i Retten i Hillerød

Nævningesagen mod Thomas Gotthard, der har dræbt sin hustru, Maria From Jakobsen, er berammet til at begynde i oktober.

Nu er der imidlertid berammet et retsmøde i sagen 3. august ved Retten i Hillerød.

Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Anne-Mette Wedell Seerup til Ekstra Bladet.

Hun ønsker ikke at uddybe, hvad der er på programmet til retsmødet, eller hvorvidt nævningesagen er ved at blive aflyst.

Efter syv måneder bag tremmer tilstod Thomas Gotthard for nylig drabet på sin kone, Maria From Jakobsen. Politifoto

Thomas Gotthards forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen har heller ingen kommentarer til retsmødet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ventes Thomas Gotthard for retten at afgive en fuld tilståelse. Måtte anklagemyndigheden ikke være tilfreds, kan sagen stadig behandles af et nævningeting.

Tør ikke aflyse nævningesag

Ifølge forsvarsadvokat Mette Grith Stage er det helt normal procedure, når der er lagt op til en tilståelse.

- Anklagemyndigheden vil ikke aflyse nævningesagen, før han har afgivet en tilståelse, som de kan acceptere. Han skal tilstå det hele, og tilståelsen skal bakkes op af de øvrige oplysninger i sagen.

- Hvis anklagemyndigheden er tilfreds afslutter man sagen ved retsmødet i august. Hvis ikke fortsætter sagen med nævninge. Det kan for eksempel være, hvis han siger drabet skete i affekt, mens anklagemyndigheden mener, at det var planlagt. Den del har betydning for strafudmålingen, så hvis det bliver et stridspunkt kan tilståelsen formentlig ikke accepteres.

Kurt Kragh, der er tidligere drabsefterforsker i Rejseholdet, er enig:

- Det hele handler om straffen. Drabssager, hvor man slår for eksempel sin kone ihjel i affekt giver typisk 10-12 års fængsel, mens et overlagt, planlagt drab kan give 16 års fængsel. Og så kan man sige 'Betyder det så meget, om han får fem eller seks år mindre?'. Ja, det betyder meget for folks retsbevidsthed og i særdeleshed familien her. Det vil virkelig kunne krænke familiens retsbevidsthed, hvis han slipper med en mild straf, siger han.

Har du oplysninger om sagen, så kontakt Ekstra Bladets journalister.

Som Ekstra Bladet har afsløret, lettede sognepræsten Thomas Gotthard, efter i syv måneder at have bedyret sin uskyld, i begyndelsen af juni sit hjerte og tilstod, at han havde dræbt sin 43-årige kone og mor til to af hans fire børn.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober sidste år. Hun er af adskillige kilder, Ekstra Bladet har talt med, blevet beskrevet som en kærlig og omsorgsfuld kvinde, der aldrig frivilligt ville forlade sine børn. Privatfoto

Som Ekstra Bladet også afslørede, var Thomas Gotthard i den forbindelse med politiet ude på en såkaldt påvisningstur, hvor politiet fandt afgørende spor i sagen.

I Sundbylille sikrede man sig jordiske rester fra Maria From Jakobsen, og hendes pårørende kunne omsider få den tunge besked, at hun er afgået ved døden.

Siden har den 45-årige drabsmands forsvarer ikke lagt skjul på, at han forventer sagen afgjort med et enkelt retsmøde frem for en lang domsforhandling over 16 dage, som er afsat til nævningesagen.

Anklageren har holdt kortene tæt til kroppen og altså endnu ikke aflyst nævningerne.

Politiet havde afspærret et område ved Sundbylille efter at have fundet jordiske rester af Maria From Jakobsen. Foto: Anthon Unger

Thomas Gotthard har siden 2014 været ansat i Ansgarkirken i Hedehusene. Herfra har man endnu ikke ønsket at udtale sig om kriminalsagen.

Biskop i Helsingør Stift vil foreløbig heller ikke udtale sig konkret om præstens ugerninger, men lader - måske ikke overraskende - forstå, at præster skal opføre sig sømmeligt.