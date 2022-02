Efter tragisk fund: Søger viden om specifik bil

Nordjyllands Politi efterlyser nu nye vidner i forbindelse med det tragiske fund af ligdele i Dronninglund Storskov, og særligt en sort Golf er interessant for politiet

I en pressemeddelelse sent torsdag aften efterlyser Nordjyllands Politi nu nye vidner i sagen om 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Det sker, efter en intens og omfattende efterforskning er kulmineret i fundet af ligdele i Dronninglund Storskov, som politiet formoder er fra den 22-årige kvinde.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen efterlyser særligt oplysninger fra offentligheden om en sort Golf 2.0 TDI fra 2015 på papegøjenummerplader.

- Vi har brug for at høre fra eventuelle vidner, der har været oppe omkring Sulsted Kirkevej og Hammer Bakker i tidsrummet fra søndag d.

6. februar i tidsrummet fra kl. 06.30 – 07.30 – altså 20 minutter efter, at Mia Skadhauge Stevn blev samlet op på Vesterbro i Aalborg, siger Frank Olsen.

- Derudover har vi brug for at høre fra eventuelle vidner, der har været i Dronninglund Storskov særligt i tidsrummet fra mandag 7. februar klokken 21.45 og henover midnat til tirsdag 8. februar klokken 05.15.

- Det er vores håb, at der er nogle borgere, der har set den (bilen, red.) i et af disse områder – det kunne for eksempel være en morgenløber eller en på en tur på sin mountainbike.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114, og vicepolitiinspektøren understreger, at man hellere skal ringe en gang for meget end en gang for lidt.

Han appellerer nu til, at der kommer ro omkring det kommende efterforskningsarbejde, både af hensyn til de pårørende og af hensyn til den videre efterforskning.