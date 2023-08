Efter tumult: Mand forsøgt påkørt

Tirsdag gik helt galt for en 38-årig mand, da han i sin bil besøgte en adresse i Rønnede på Sydsjælland.

Kort efter ankomsten opstod der nogle uenigheder mellem den 38-årige og den mand, der boede på adressen.

Men det skulle vise sig kun at være starten.

Slap med skrækken

For uenighederne mellem de to udviklede sig til tumult, som igen udviklede sig.

Situationen kulminerede nemlig med, at den 38-årige tilsyneladende forsøgte at ramme den anden mand med sin bil.

Og så blev politiet tilkaldt.

Patruljen fik anholdt den 38-årige og sigtet ham for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.