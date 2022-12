Efter tysk kup-drama: Forventer flere anholdelser

Onsdag blev mindst 25 personer anholdt under en større politiaktion i Tyskland.

De anholdte tilhørte en højreekstremistisk grupper kaldet Reichsbürger-bevægelsen, som anses for at være en terrororganisation. Gruppen var i gang med at planlægge et større kup mod Forbundsdagen i Tyskland.

Og nu siger de tyske sikkerhedsmyndigheder, at de forventer, at der vil blive fundet flere mistænkte i de kommende dage.

Det skriver flere tyske medier, herunder Taggesschau.

Udover de 25 anholdte, er yderligere 54 mistænkte i efterforskningen. Formanden for det føderale kriminalpoliti, Holger Münch, forventer att flere af de mistænkte vil blive varetægstfængslet i løbet af dagen.

Og det er Georg Maier, den tyske indenrigsminister i den østlige stat Thuringia, enig i, udtaler i et interview på den tyske kanal Deutschlandfunk. Det skriver Reuters.

- Baseret på mine erfaringer, så vil der som regel komme en anden bølge af anholdelser.

Kæmpe razzia

Over 3000 politibetjente deltog i den store aktion onsdag morgen.

Der blev foretaget razziaer i mere end 130 huse og lejligheder i mindst 11 af de tyske delstater. Der blev også foretaget anholdelser i Østrig og Italien - blandt andet af en tidligere officer fra den tyske hær.

En prins ved navn Heinrich XIII, fra den tyske adelsfamilie Reuss, blev også anholdt i forbindelse med aktionen.

Sikkerhedsmyndighederne forventer også at foretage endnu flere razziaer, skriver Taggeschau.

Relativt stor gruppe

Reichsbürger-bevægelsen er en relativt stor bevægelse, som er knyttet til flere nynazistiske grupperinger.

Tysklands efterretningstjeneste anslår, at bevægelsen har omkring 21.000 tilhængere, hvor flere skulle være trænet i våbenbrug.

De mistænkte skal have lagt planer om et kup siden november 2021. Forberedelserne til det planlagte kup har blandt andet omfattet anskaffelser af udstyr, rekrutteringer af nye medlemmer og skydeøvelse.

