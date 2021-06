Efter voldsom ulykke: 20-årig løsladt

Den 20-årige mand, som fredag omkring middag blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han var sigtet for vanvidskørsel, er blevet løsladt.

Det oplyser anklager Kholoud Ibrahim fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Retten fandt ikke at mistankegrundlaget var tilstrækkeligt til at varetægtsfængsle ham, siger hun.

Hun fortæller, at manden er sigtet efter straffelovens paragraf 252, der omhandler at forvolde fare for andre personers liv og førlighed.

- Manden kørte på Strandvejen i Hellerup, og så er han kørt op ad en vej, og i forbindelse med, at han kørte op ad vejen, kørte han mere end det tilladte. I den forbindelse kører han ind i en modkørende, siger hun.

'Mistede herredømmet'

Hun fortæller, at mandens forklaring var medvirkende til, at dommeren valgte at løslade ham.

- Han forklarede, at han ikke havde forsæt til den her fareforvoldelse. Det handlede om, at han havde kørt for stærkt, men at han havde mistet herredømmet over bilen, og det var derfor han skred over i den anden vejbane, siger Kholoud Ibrahim.

Retten kunne ikke umiddelbart afvise den forklaring, og derfor valgte de at løslade ham.

Politiet fortsætter med at efterforske sagen.

Vidner så vild kørsel

Anklageren fortæller, at man valgte at fremstille manden på baggrund af nogle vidner, der blandt andet havde set manden køre med høj hastighed samtidig med han havde siddet med en mobiltelefon.

- Der er jo kommet et øget fokus på vanvidsbilisme efter de nye regler er trådt i kraft, men der var altså ifølge rettens opfattelse ikke grundlag for at varetægtsfængsle manden i dette tilfælde, forklarer anklageren.

Politiet har foreløbig ikke beslaglagt bilen, som den 20-årige kørte i, men det skal de efterfølgende tage stilling til, i forhold til om manden har overtrådt loven om vanvidsbilisme.

Anklagemyndigheden har valgt foreløbig ikke at kære kendelsen om at løslade manden.