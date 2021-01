Efter voldsom video: Det leder politiet efter

I alt ti tilholdssteder for Bandidos rundt om på Sjælland er lukket til 11. februar.

- Vi har over den seneste tid set en eskalation i konflikten mellem de to grupperinger, og herunder senest med blandt andet brandstiftelse mod et af Bandidos’ opholdssteder i Nordsjælland. Det ser vi på med stor alvor, siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Disse bandidos-tilholdssteder er lukket Speditørvej 5, København S

Brøndbytoften 11, Brøndby

Stubbedamsvej 17 B, Helsingør

Industrivænget 27, Hillerød

Industrivænget 12, Frederiksværk

Industriparken 31, Jyderup

Holmevej 21, Gundsømagle

Ringstedgade 229 A, Næstved

Flakkebjerg Stationsvej 10B, Flakkebjerg

Bogensevej 6, Randers SV Vis mere Luk

Det er de enkelte politikredse, der lokalt træffer beslutning om, hvorvidt tilholdssteder kan og skal lukkes.

Det er i medfør af rockerloven, at politiet under visse betingelser kan forbyde personer at opholde sig i en bestemt ejendom, når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker- og bandegrupperinger.