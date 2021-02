Efter voldsomt snefald: Ingen lastbiler og busser på vejene

Bornholms Politi oplyser på Twitter, at de fraråder al kørsel med lastbiler og busser

Der er faldt meget sne på Bornholm.

Faktisk så meget at Bornholms Politi på Twitter oplyser, at de fraråder al unødig kørsel med store køretøjer fra klokken 19. Det gælder lastbiler og busser.

Den tunge trafik udgør nemlig en risiko for at spærre for anden trafik.

- De store køretøjer har brug for mere plads til at komme rundt, og på grund af snefygning risikerer de at sidde fast i smalle passager, oplyser Bornholms Politi.

Busser kører ikke

Det betyder også, at al buskørsel på Bornholm er indstillet for nu.

- Den sidste bus kørte fra Rønne klokken 16 i dag, og der kører ikke flere busser før i morgen tidlig.

Bornholms Politi regner med, at vejene er klar til at blive åbnet op for busser og lastbiler igen fredag morgen tidlig klokken seks.