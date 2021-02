Politiet har undersøgt en parkeringsplads på Brødeskovvej i Allerød efter en anmeldelse af en voldtægt fredag morgen.

Det oplyser Henriette Døssing, pressevagt ved Nordsjællands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede for at foretage undersøgelser på stedet, siger hun.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 7.32 fredag morgen.

Pressevagten vil ikke sige mere om sagen på nuværende tidspunkt.