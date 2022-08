Efterforsker 16-årigs forsvinden som bortførelsessag

150 politibetjente, FBI, Search and Rescue og flere end 100 frivillige har siden lørdag finkæmmet et område i det nordlige Californien, hvor en 16-årig pige er forsvundet.

Siden 00.30 natten til lørdag har ingen set eller hørt fra den 16-årige Kiely Rodni, der forsvandt fra en fest på en campingplads.

Hendes bil er væk, og hendes telefon har været slukket, siden hun forsvandt.

Det skriver CNN.

Mistænker en forbrydelse

Både familie, venner og myndigheder har siden hendes forsvinden søgt efter hende, men onsdag er de stadig på bar bund, og nu mistænker man, at der er sket en forbrydelse.

- Vi behandler hendes forsvinden som en bortførelse lige nu, fordi vi ikke har været i stand til at lokalisere hendes køretøj,' lyder det fra talsperson hos det lokale politi Angela Musallam.

Både en detaljeret beskrivelse af den lyshårede pige iført sort top og blå bukser samt en efterlysning af hendes bil er blevet sendt ud til offentligheden i håb om at finde frem til Kiely Rodni.

Politiet bruger blandt andet sociale medier til at dele nye oplysninger i sagen. Foto: Placer County Sheriff's Office

Nogen ved noget

Den fest, Kiely Rodni var til, før hun forsvandt, blev holdt i et skovområde, og mellem 200 og 300 unge mennesker deltog.

- Nogen ved noget, lyder det derfor fra Angela Musallam.

- Vi beder jer: Vi opfordrer enhver, der var til stede til den fest, til at stå frem.

Sherif i Placer County Troy Sander udtalte tirsdag, at der ikke er fundet beviser, der peger på en bortførelse, men at man ikke udelukker noget. For til trods for den massive eftersøgning, er der ingen tegn på hverken Kiely Rodni eller hendes bil.



