Efterforsker absurd sag: 'Et målrettet angreb'

Politiet i Melbourne i Australien efterforsker i øjeblikket en ganske absurd sag.

Den seneste tid har mindst 65 kvinder nemlig modtaget et gammeldags brev med posten - men ud over en håndskrevet seddel, lå der i alle konvolutter ligeledes et brugt kondom.

Det er ikke lige det, som man forventer at modtage i sin post. Foto: Lasse Kofod

I en pressemeddelelse skriver Victoria Police, at det er deres opfattelse, at det ikke er tilfældige kvinder, afsenderen har valgt at sende brevene til.

'Politiet mener, at ofrene er forbundet og er del af et målrettet angreb,' skriver politiet.

Samme skole

Alle kvinder menes nemlig at have gået på den samme katolske pigeskole tilbage i 1999, og ifølge politiet har flere af kvinderne modtaget flere breve - alle med et kondom i konvolutten.

Politiet fik kendskab til det første brev tilbage i marts, og så sent som i mandags blev det seneste brev modtaget.

Ifølge den australske avis Herald Sun mistænker kvinderne selv, at den ukendte afsender har fundet frem til kvindernes adresse igennem en gammel årbog.

Ifølge The Guardian indeholder de håndskrevne breve 'grafisk indhold'. En af modtagerne beskriver brevet som 'forstyrrende' og 'uhyggelig' og fortæller til Herald Sun, at hun havde svært ved at sove efter at have modtaget det.