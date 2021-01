Efterforsker bilbrand i Søborg

Flere biler stod søndag aften i flammer ved Søborg Parkallé.

Bilbranden er nu slukket, men politet er fortsat til stede i området.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen som en 'forsætlig ildspåsættelse', skriver de på Twitter.

Københavns Vestegns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at de formoder, at der blevet sat ild til en enkelt bil, hvorefter branden har spredt sig til to andre biler.

Københavns Vestegns Politi kan ikke sige nærmere om motivet for den formodede ildspåsættelse på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at hændelsen har fundet sted ved Søborg Parkallé, og at et større område omkring de brændte biler er spærret af. Politiet arbejder med politihunde på stedet.