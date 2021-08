Efterforsker drabsforsøg: Politiet efterlyser 22-årig

Et overfald begået torsdag aften var så voldsomt, at politiet efterforsker det som et drabsforsøg

Politiet efterlyser fredag en 22-årig mand i forbindelse med et voldsomt overfald torsdag i Aarhus, som efterforskes som drabsforsøg.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori de også har indsat et foto af den efterlyste.

Overfaldet skete lidt over klokken 23 på Åboulevarden. Her udviklede et slagsmål mellem flere mænd sig, og en 33-årig blev stukket ned med kniv.

Han blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand, men er nu blevet udskrevet fra hospitalet.

På baggrund af efterforskningen mistænker politiet den 22-årige for at stå bag drabsforsøget og har derfor de seneste dage forsøgt at få fat i ham uden held.

Politiet beskriver den 22-årige, hvis navn er Anders Hove Christensen, som værende cirka 176 centimeter høj og almindelig af bygning. Han er brun i huden og har brune øjne og sort hår. Han har desuden sort skæg på hagen og et lille, mørkt modermærke i panden.

Har man oplysninger i sagen, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på 114. Man skal ikke selv forsøge at tage kontakt til ham eller tilbageholde ham, understreger de.