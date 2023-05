Efterforsker krænkende billeder: Slet dem!

Politiet understreger, at det er strafbart at besidde og dele krænkende materiale af andre

Ved du noget om sagen? Kontakt journalisten her.

Politiet efterforsker lige nu en sag i Odder om mulig deling af krænkende billeder og video af en mindreårig teenagepige.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Her skriver politikredsen, at de er i fuld gang med at forsøge at finde frem til materialet. De er ligeledes i færd med at afdække i hvilket omfang, materialet er blevet delt, samt hvem der eventuelt er involveret i delingen.

Det er uvist, hvad billede- og videomaterialet nærmere bestemt indeholder.

Politiet har været i kontakt med pigen og hendes forældre. Derudover har der været tæt dialog med SSP-samarbejdet i kommunen, meddeler de.

Snak med jeres børn

Af hensyn til efterforskningen og de involverede ønsker politiet ikke at oplyse yderligere detaljer i sagen.

De understreger dog, at man bør huske på, at det er strafbart at besidde og dele krænkende materiale af andre.

'Østjyllands Politi opfordrer til, at man straks sletter det, hvis man får tilsendt noget. Forældre opfordres til at tage en snak med deres børn om, hvad de skal gøre, hvis de får sendt den slags video eller billeder,' skriver politiet.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man henvende sig til politiet på telefon 114 eller via politi.dk.