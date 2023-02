Efterforsker mistænkeligt dødsfald

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Syd- og Sønderjyllands Politi er mandag aften til stede i Varde, hvor de efterforsker et mistænkeligt dødsfald, efter en kvinde er fundet død på en adresse på Sønderbro i Varde Midtby.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at kvinden ikke er endeligt identificeret, men at de formoder, at der er tale om lejlighedens beboer.

'Syd- og Sønderjyllands Politi forventer at være på stedet en række timer endnu for at foretage yderligere tekniske undersøgelser,' lyder det i pressemeddelelsen.

Politikredsen oplyser, at der tirsdag vil blive foretaget en obduktion med henblik på at fastslå den nøjagtige dødsårsag.

På Twitter skriver politikredsen, at der umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at dødsfaldet er forbundet til 26-årige Mads Ehmsen, der har været forsvundet siden 23. januar.

'Det er helt naturligt at tænke i de baner, da eftersøgningen af Mads Ehmsen og efterforskningen af dødsfaldet finder sted geografisk tæt på hinanden, men der er fortsat umiddelbart ikke noget, der indikerer, at de to hændelser er forbundet,' skriver de.

Ekstra Bladet følger sagen ...