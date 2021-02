Efterforsker skud nær kirkegård

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er fundet mærker i asfalten, efter der torsdag aften er afgivet skud på Spurvehøjvej nær kirkegården og Tudsbyvej i Hvidovre.

Politiet fik anmeldelsen om lyde af skud torsdag aften klokken 21.27, og en større politistyrke rykkede ud til området, hvor undersøgelser bekræftede, at der var afgivet skud.



Det førte til en afsøgning af området, ligesom en større efterforskning blev iværksat. Der er dog ingen meldinger om, at nogen personer er ramt.



Politiet søger nu oplysninger om en lille bil og en lidt større mørk bil, der er set køre fra stedet mod Arnold Nielsens Boulevard.



- Vi er stadig i en tidlig fase med vores undersøgelser, og vi hører meget gerne fra vidner, som har set eller hørt noget i relation til hændelsen før, under og efter kl. 21.27 på Spurvehøjvej, siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.



Her siger han også, at det er for tidligt at sige noget om mulige motiver til skyderiet. Det skal efterforskningen afdække.