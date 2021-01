Efterforsker: Vi troede for længe på præsten

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Selvom politiet mener, at de har fat i manden, der har fået Maria From Jakobsen til at forsvinde, gik der hele 21 dage, før de anholdt ham.

Thomas Gotthard, som er det formodede drabsoffers ægtemand, nægter sig skyldig i drab og har lige siden kæmpet for at blive løsladt.

Hidtil uden held. Held havde han imidlertid ifølge en af sagens efterforskere til gennem en periode at få politiet til at vende det blinde øje til sagens alvor.

Vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen siger nu, at den mistænktes betroede stilling som sognepræst kan have påvirket politiet til for længe at tage den 44-årige præsts ord for gode varer.

- Folk tror også på en politibetjent. I en opstartsperiode er man altid farvet af sit skøn af den, man taler med. Det er ikke normalt, at en præst kommer med sådan en fortælling, han er kommet med til os, hvis ikke den er troværdig. Så siger vi ikke med det samme ’det tror vi ikke en skid på, du har slået din kone ihjel’.

Thomas Gotthard er en særdeles populær præst med talegaverne i orden. Politiet mener dog, at han lyver om sin hustrus skæbne. Privatfoto

- Havde det været en serieforbryder, havde vi måske nok sagt ’nå, du mangler din kone, du mangler penge, vi kan se, du har et hav af domme’, og så var tiøren måske faldet hurtigere, end den ellers ville have gjort.

Marias familie i chok: Vi troede på Thomas

Lau Lauritzen tilføjer, at systemet ikke er skruet sammen til, at der bliver igangsat en massiv efterforskning, fordi nogen meldes savnet eller bortgået.

Vicepolitiinspektøren har, siden han blev sat på sagen, ikke lagt skjul på, at efterforskningen foregår i et kapløb med tiden, og at politiet er bagud netop fordi man var så længe om at betragte Maria From Jakobsens forsvinden som en drabssag.

Maria From Jakobsen er psykolog på Holbæk Sygehus og mor til to børn. Privatfoto